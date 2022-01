Paolo Maddalena: chi è il candidato degli ex “grillini” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il nome di Paolo Maddalena, alternativo agli ultra-liberisti, è senza dubbio una figura controversa. Per limiti d’età però non avrebbe la possibilità di sostenere un settennato in un ruolo così importante. Docente universitario e giudice Costituzionale (vice presidente della Consulta), da sempre attento alla tutela e alla sovranità popolare, nonché alla tutela della Costituzione. Chi Leggi su periodicodaily (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il nome di, alternativo agli ultra-liberisti, è senza dubbio una figura controversa. Per limiti d’età però non avrebbe la possibilità di sostenere un settennato in un ruolo così importante. Docente universitario e giudice Costituzionale (vice presidente della Consulta), da sempre attento alla tutela e alla sovranità popolare, nonché alla tutela della Costituzione. Chi

Advertising

il_pucciarelli : Due giorni fa Potere al popolo (con Prc, Pc ed ex M5S) annuncia il proprio sostegno alla candidatura a presidente d… - MediasetTgcom24 : Quirinale, ex M5s scelgono il candidato: è il giurista Paolo Maddalena #PaoloMaddalena - AndreaVallascas : QUIRINALE, PAOLO MADDALENA PRESIDENTE Noi di Alternativa abbiamo sostenuto con forza la possibilità di condividere… - dondogliocg : RT @agambella: Ancora in corso le operazioni di voto della prima giornata. Sono attesi voti per Berlusconi, Cartabia, Draghi, Paolo Maddale… - agambella : Ancora in corso le operazioni di voto della prima giornata. Sono attesi voti per Berlusconi, Cartabia, Draghi, Paol… -