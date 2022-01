Morto a Roma il faccendiere Flavio Carboni: fu condannato per il crac del Banco Ambrosiano e l’associazione segreta P3 (Di lunedì 24 gennaio 2022) È Morto a Roma il faccendiere Flavio Carboni, 90 anni, coinvolto in tanti scandali italiani. Dal crac del Banco Ambrosiano, per il quale fu condannato a otto anni e sei mesi in appello, all’omicidio del banchiere Roberto Calvi (assolto per insufficienza di prove) fino all’inchiesta sull’associazione segreta P3 per la quale nel 2018 è arrivata la condanna in primo grado. L’ultima sentenza a suo carico risale al 18 gennaio quando è stato condannato per riciclaggio dei proventi delle fatture inesistenti emesse dall’imprenditore Valeriano Mureddu, che nel 2014 fece da tramite tra lui e l’allora vicepresidente di Banca Etruria Pierluigi Boschi. A cui il faccendiere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Èil, 90 anni, coinvolto in tanti scandali italiani. Daldel, per il quale fua otto anni e sei mesi in appello, all’omicidio del banchiere Roberto Calvi (assolto per insufficienza di prove) fino all’inchiesta sulP3 per la quale nel 2018 è arrivata la condanna in primo grado. L’ultima sentenza a suo carico risale al 18 gennaio quando è statoper riciclaggio dei proventi delle fatture inesistenti emesse dall’imprenditore Valeriano Mureddu, che nel 2014 fece da tramite tra lui e l’allora vicepresidente di Banca Etruria Pierluigi Boschi. A cui il...

