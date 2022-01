Minaccia di aborto: segnali e sintomi da non sottovalutare. E cosa fare (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il rischio di un aborto spontaneo, specialmente nelle prime settimane di gravidanza (precisamente entro la ventesima), è sempre un’eventualità, al netto di maggiori o minori fattori di rischio, di cui tenere conto. In questo senso si parla di Minaccia d’aborto quando si creano le condizioni per un esito avverso della gravidanza. È importante capire cosa si intende per Minaccia di aborto, specialmente considerando che è una realtà che interessa il 25% delle gravidanze e di queste circa la metà evolve in un aborto vero e proprio. Anche alla luce di questi numeri è comprensibile come qualsiasi novità registrata nelle prime settimane possa aumentare l’ansia e la preoccupazione per la sopravvivenza dell’embrione e del feto. È quindi utile fare chiarezza su ... Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il rischio di unspontaneo, specialmente nelle prime settimane di gravidanza (precisamente entro la ventesima), è sempre un’eventualità, al netto di maggiori o minori fattori di rischio, di cui tenere conto. In questo senso si parla did’quando si creano le condizioni per un esito avverso della gravidanza. È importante capiresi intende perdi, specialmente considerando che è una realtà che interessa il 25% delle gravidanze e di queste circa la metà evolve in unvero e proprio. Anche alla luce di questi numeri è comprensibile come qualsiasi novità registrata nelle prime settimane possa aumentare l’ansia e la preoccupazione per la sopravvivenza dell’embrione e del feto. È quindi utilechiarezza su ...

