Lutto nella moda: è morto lo stilista Manfred Thierry Mugler, aveva 73 anni (Di lunedì 24 gennaio 2022) Se n’è andato all’età di 73 anni una delle icone della moda, lo stilista francese Thierry Mugler. I suoi abiti – come vedremo brevemente – hanno fatto la storia della moda. Leggi anche -> “Il mondo ha perso una superstar”: il grande dolore di Donatella Versace (e di tutto il mondo della moda) Si può definire Thierry Mugler un vero artista visionario, un uomo creativo che è riuscito a fare la storia della moda negli anni a cavallo tra gli ’80 e i ’90. Grazie al suo estro creativo e alla sua visionarietà nel comporre dei veri costumi-scultura aveva vestito personalità statunitensi di primissimo piano come Madonna, Lady Gaga e Sharon Stone. Il marchio che ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Se n’è andato all’età di 73una delle icone della, lofrancese. I suoi abiti – come vedremo brevemente – hanno fatto la storia della. Leggi anche -> “Il mondo ha perso una superstar”: il grande dolore di Donatella Versace (e di tutto il mondo della) Si può definireun vero artista visionario, un uomo creativo che è riuscito a fare la storia dellaneglia cavallo tra gli ’80 e i ’90. Grazie al suo estro creativo e alla sua visionarietà nel comporre dei veri costumi-sculturavestito personalità statunitensi di primissimo piano come Madonna, Lady Gaga e Sharon Stone. Il marchio che ...

