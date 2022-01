In un carcere del Casertano agenti aggrediti da detenuto positivo al Covid (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Sappe (Sindacato autonomo polizia penitenziaria), attraverso una nota del segretario generale Donato Capece, denuncia l’aggressione da parte di un detenuto positivo al Covid ai danni di alcuni agenti penitenziari che lo stavano piantonando all’interno dell’ ospedale di Sessa Aurunca (Caserta). Il tutto alla presenza di altri ricoverati e familiari. “L’uomo, detenuto al carcere di Carinola e condotto all’ospedale di Sessa Aurunca – spiega Capece – ha posto in essere una serie di atteggiamenti aggressivi contro la scorta della Polizia Penitenziaria e contro i sanitari. Sono stati momenti di grande tensione e pericolo, gestiti però con grande coraggio e professionalità dai poliziotti penitenziari, supportati dai colleghi del Nucleo Traduzioni e ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Sappe (Sindacato autonomo polizia penitenziaria), attraverso una nota del segretario generale Donato Capece, denuncia l’aggressione da parte di unalai danni di alcunipenitenziari che lo stavano piantonando all’interno dell’ ospedale di Sessa Aurunca (Caserta). Il tutto alla presenza di altri ricoverati e familiari. “L’uomo,aldi Carinola e condotto all’ospedale di Sessa Aurunca – spiega Capece – ha posto in essere una serie di atteggiamenti aggressivi contro la scorta della Polizia Penitenziaria e contro i sanitari. Sono stati momenti di grande tensione e pericolo, gestiti però con grande coraggio e professionalità dai poliziotti penitenziari, supportati dai colleghi del Nucleo Traduzioni e ...

Advertising

RaiNews : 'Dopo il reportage dalla prigione di #Kandahar, con gruppi di bambini di strada condotti all'interno del carcere pe… - fattoquotidiano : Berlusconi è il più assente del Parlamento Ue: saltate quasi 1.700 votazioni, più del leader di Alba Dorata finito… - fattoquotidiano : Hong Kong, scarcerato Edward Leung. Il leader degli slogan nelle proteste del 2016 era in carcere da quattro anni - OrioliAlberto : RT @OrioliAlberto: @fuoritgtg3 #carceri #FuoriTG Quando s'interna un detenuto in un istituto sovraffollato chi viola formalmente la legge?… - anteprima24 : ** In un #Carcere del #Casertano agenti aggrediti da detenuto positivo al Covid ** -