"GF Vip", tra Delia e Soleil scoppia la complicità: "Il rancore non mi appartiene"

Il triangolo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge prosegue a suon di colpi di scena nella Casa del 'Grande Fratello Vip', ma anche fuori. I confronti della trentaseiesima puntata hanno avuto...

gnufolo : Tra Alex Delia e Soleil, questa edizione del Grande Fratello VIP inizierà ad avere senso solo se entrerà come conco… - Diva_VIP : RT @barbarab1974: Care televisioni chiedo un confronto in diretta tra me e il pavido #Anelli . Così vediamo chi sa fare il #Medico . Portia… - infoitcultura : Manuel e Lulù, l'ultima notte al GF Vip tra lacrime, promesse d'amore e parole importanti - fvllinglwt : visto che la gente rimane sconvolta dal prezzo ribadisco che vendo allo stesso prezzo a cui l’ho acquistato ed esse… - Lauretta211177 : @GrandeFratello stasera altro che Grande Fratello Vip... Andrà in scena il triangolo tra Alex Forrester, Delia Loga… -