GF Vip | “Non l’ha lasciata davvero”: bomba rivelata da Mattino 5, bugia gigantesca (Di lunedì 24 gennaio 2022) Esplode la bomba a Mattino 5, rivelazione inedita su una famosa coppia al GF Vip: ecco tutti i dettagli della vicenda. Il logo del GF Vip (screenshot YouTube)Durante puntata di Mattino 5, la conduttrice televisiva Arianna David ha rivelato alcune importanti indiscrezioni circa la coppia più tormentata del GF Vip.Si tratta di Alex e Delia che, dopo tre anni di matrimonio, sembrerebbero essere oramai arrivati al capolinea della loro storia d’amore. Alex e Delia: spunta fuori la verità Il confronto fra Alex e Delia (screenshot YouTube)Poche ore fa, Alex pubblicava questo messaggio indirizzato a Delia su Twitter e Instagram: “Amore mio, mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme x conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito del tue ... Leggi su specialmag (Di lunedì 24 gennaio 2022) Esplode la5, rivelazione inedita su una famosa coppia al GF Vip: ecco tutti i dettagli della vicenda. Il logo del GF Vip (screenshot YouTube)Durante puntata di5, la conduttrice televisiva Arianna David ha rivelato alcune importanti indiscrezioni circa la coppia più tormentata del GF Vip.Si tratta di Alex e Delia che, dopo tre anni di matrimonio, sembrerebbero essere oramai arrivati al capolinea della loro storia d’amore. Alex e Delia: spunta fuori la verità Il confronto fra Alex e Delia (screenshot YouTube)Poche ore fa, Alex pubblicava questo messaggio indirizzato a Delia su Twitter e Instagram: “Amore mio, mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme x conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito del tue ...

