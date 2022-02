Eurovision 2022, Laura Pausini e Alessandro Cattelan i conduttori (Di lunedì 24 gennaio 2022) Eurovision 2022 – Laura Pausini, Alessandro Cattelan e probabilmente anche Mika saranno i tre conduttori dell’edizione 2022 di Eurovision Song Contest. L’annuncio arriva da Ankronos. Eurovision 2022 – I conduttori L’annuncio del cast di conduzione dell’edizione 2022 dell’ Eurovision Song Contest è previsto sul palco del festival di Sanremo la prossima settimana, probabilmente nella seconda serata, che vedrà ospite Laura Pausini. Sarà proprio Laura Pausini, insieme ad Alessandro Cattelan, a condurre questa edizione ospitata in Italia. Per i ... Leggi su atomheartmagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022)e probabilmente anche Mika saranno i tredell’edizionediSong Contest. L’annuncio arriva da Ankronos.– IL’annuncio del cast di conduzione dell’edizionedell’Song Contest è previsto sul palco del festival di Sanremo la prossima settimana, probabilmente nella seconda serata, che vedrà ospite. Sarà proprio, insieme ad, a condurre questa edizione ospitata in Italia. Per i ...

Variety : Eurovision 2022 Sets Hosts: Laura Pausini, Alessandro Cattelan and Mika - RaiPlay : È ufficiale: @LauraPausini, @alecattelan e @mikasounds saranno i conduttori di Eurovision Song Contest Italia 2022,… - WARNERMUSICIT : Laura Pausini torna sul palco dell’Ariston incantandoci con la sua prima esibizione dal vivo del nuovo singolo ‘Sca… - ylexsstyles : RT @xattorneyx: I momenti più belli di Twitter Italia sono stati 4 e saranno sempre gli stessi in loop per tutta la vita 1) Europei di calc… - verobicchiere : RT @xattorneyx: I momenti più belli di Twitter Italia sono stati 4 e saranno sempre gli stessi in loop per tutta la vita 1) Europei di calc… -