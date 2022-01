Doc 2 | Saurino dichiarazione shock “Per Lorenzo non è finita”

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Gianmarcolancia una rivelazionesu Doc 2: a quanto pare perLazzarini non è ancora! Per mesi abbiamo atteso il ritorno dell’affascinante Dottor Fanti nelle nostre case, abbiamo sperato di rivedere i protagonisti, le storie d’amore, i successi professionali, gli intrighi e le vicende che legavano dottori e specializzandi. Tuttavia, il L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

idkfedericaa : RT @ICELASANDY: *Doc - Nelle tue mani* ?? Giulia Giordano (Matilde Gioli) & Lorenzo Lazzarini (Gianmarco Saurino) ??????? #DocNelleTueMani2… - Unf_Tweet : - nemmen0neroarch : gianmarco saurino giocoliere musica circo da noi a ruota libera rai 1 doc - BlackTristan : Saurino che continua ad essere chiamato a promuovere Doc nonostante il suo personaggio sia morto, ha power. - marzia_bernardi : RT @RaiPremium: Alle 21.20 secondo appuntamento con la serie 'Doc - Nelle tue mani' 2^ stagione, episodi 3-4 'Sfide' e 'Quello che sei' |… -

Ultime Notizie dalla rete : Doc Saurino

- Nelle tue mani 2, Gianmarcofa un'anticipazione clamorosa: 'Per Lorenzo non è finita' Ha sconvolto tutti la morte del medico Lorenzo Lazzarini in- Nelle tue mani 2 , tanto che dopo ...Gianmarcoè stato tra i protagonisti indiscussi della fiction, il cui personaggio è però scomparso nelle precedenti puntate. L'attore è stato oggi protagonista di Da Noi a ruota libera , su Rai1. ...A dirlo è stato l'attore che, nella serie, interpreta Lorenzo Lazzarini, morto nella prima puntata della seconda stagione ...L'attore che interpreta il personaggio di Lorenzo Lazzarini in Doc-Nelle tue mani, ha fornito delle anticipazioni sui prossimi episodi ...