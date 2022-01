Covid, aumentano i ricoveri ordinari (+235). Terapie intensive stabili. DATI (Di lunedì 24 gennaio 2022) Resta invariato (1.685) il numero di persone positive al coronavirus ricoverate in rianimazione, secondo il bollettino del ministero della Salute. In 24 ore 77.696 nuovi casi, su 519.293 tamponi effettuati. Tasso di positività al 15% Leggi su tg24.sky (Di lunedì 24 gennaio 2022) Resta invariato (1.685) il numero di persone positive al coronavirus ricoverate in rianimazione, secondo il bollettino del ministero della Salute. In 24 ore 77.696 nuovi casi, su 519.293 tamponi effettuati. Tasso di positività al 15%

Advertising

NicolaPorro : Nuovi #dpcm, ulteriori restrizioni. La Gran Bretagna dice addio al #greenpass e noi, invece... perché? ?? - infoitinterno : Covid in Sicilia, in calo la curva dei contagi ma aumentano (di poco) ancora i ricoveri - infoitinterno : Covid 8129 persone positive in provincia di Imperia aumentano i ricoveri - Mauri_SMM_SEO : RT @Mauri_SMM_SEO: Trend locale covid in Italia in forte diminuizione :-) #covid #COVID19 #Covid_19 #covid19Italia . Finalmente inizia a di… - Mauri_SMM_SEO : Trend locale covid in Italia in forte diminuizione :-) #covid #COVID19 #Covid_19 #covid19Italia . Finalmente inizia… -