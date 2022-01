Colle, fumata nera: 672 schede bianche (Di lunedì 24 gennaio 2022) ROMA – fumata nera al primo scrutinio a Montecitorio per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica. Sono 672 le schede bianche. Non è stato dunque raggiunto il quorum. 49 le schede nulle, voti dispersi 88. 36 voti per l’ex magistrato Paolo Maddalena,16 a Mattarella. Presenti e votanti 976. Nessun astenuto. Il quorum richiesto nella prima votazione – e così nelle due successive – è dei due terzi, pari a 672 voti. Tra i nomi letti dal presidente della Camera, Roberto Fico, anche quelli di Mattarella, Draghi e Casellati, nonché Amadeus, Bruno Vespa e Lotito. Inoltre Elisabetta Belloni, Alberto Angela, Antonio Tajani, Umberto Bossi, Paolo Maddalena e Pier Luigi Bersani sono i primi nomi ‘outsider’, che fanno eccezione rispetto alle tante schede bianche. L'articolo ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 24 gennaio 2022) ROMA –al primo scrutinio a Montecitorio per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica. Sono 672 le. Non è stato dunque raggiunto il quorum. 49 lenulle, voti dispersi 88. 36 voti per l’ex magistrato Paolo Maddalena,16 a Mattarella. Presenti e votanti 976. Nessun astenuto. Il quorum richiesto nella prima votazione – e così nelle due successive – è dei due terzi, pari a 672 voti. Tra i nomi letti dal presidente della Camera, Roberto Fico, anche quelli di Mattarella, Draghi e Casellati, nonché Amadeus, Bruno Vespa e Lotito. Inoltre Elisabetta Belloni, Alberto Angela, Antonio Tajani, Umberto Bossi, Paolo Maddalena e Pier Luigi Bersani sono i primi nomi ‘outsider’, che fanno eccezione rispetto alle tante. L'articolo ...

