Calendario Mondiali ciclocross 2022 Fayetteville | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Il momento più atteso della stagione delè ormai alle porte, nei giorni tra il 28 ed il 30 gennaio si disputeranno infatti idi. Rassegna iridata che viene ospitata dagli Stati Uniti per la seconda volta nella storia dopo Louisville 2013. La manifestazione si aprirà con una novità assoluta, vale a dire la Team Relay, già sperimentata in circuiti minori, ma per la prima volta inserita in un evento di tale portata. La gara vedrà alla partenza i team nazionali composti da 6 atleti, presi dalle categorie elite e dalle categorie giovanili, in una gara che si svolgerà come una vera e propria staffetta. Per quanto la gara sia stata inserita per ora solo in via sperimentale, ha già attirato molta attenzione da parte di atleti e addetti ai lavori. Il secondo giorno vedrà assegnare tre maglie iridate, partendo da ...