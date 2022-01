Calciomercato Sassuolo | Babacar in prestito al Copenhagen

(Di lunedì 24 gennaio 2022) . L’attaccante aveva giocato l’ultima stagione e mezzo in Turchia L’U.S.Calcio comunica di aver completato le seguenti operazioni diKouma (classe ’93, attaccante): ceduto a titolo dicon obbligo di riscatto alFC. RUSSO Alessandro (classe ’01, portiere): ceduto a titolo dial Sint-Truidense VV Nuova esperienza indunque per Koumache aveva giocato l’ultima stagione e mezzo in Turchia con l’Alanyaspor. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

SassuoloUS : #Calciomercato: ufficiale l'arrivo dell'attaccante Emil #Ceide dal Rosenborg! Benvenuto Emil ???? Il comunicato è o… - sportli26181512 : Sassuolo, UFFICIALE: un portiere in prestito in Belgio: L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver completato le segue… - sportli26181512 : Sassuolo, UFFICIALE: Babacar al Copenhagen: L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver completato le seguenti operazio… - sassuolonews : Calciomercato Sassuolo: Russo al Sint-Truidens. Ufficiale un'altra cessione - calciomercatoit : ? -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sassuolo

Su tutti Frattesi, il prescelto per il centrocampo: i discorsi colsono già in fase avanzata. Stando alle informazioni raccolte da.it, il classe 2002 è peraltro un profilo ...Frattesi all'Inter?/, in arrivo dalse partono Sensi e VecinoINTER: PETAGNA AL POSTO DI CORREA L'infortunio rimediato da Correa in Coppa Italia sta spingendo l' ...24 Gennaio 2022 È Lorenzo Laverone, esterno destro classe 1989, il nome nuovo del calciomercato bianconero. Il Siena sarebbe vicino al giocatore che, ai microfoni di ...L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver completato le seguenti operazioni di calciomercato: Babacar Kouma (classe ’93, attaccante): ceduto a titolo di ...