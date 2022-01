Assembramenti e niente green pass: chiusi locali della movida (Di lunedì 24 gennaio 2022) Interventi della polizia municipale questo fine settimana a Torino che hanno portato a multe e chiusure per il mandato rispetto delle norme anti-Covid. Nella notte di venerdì in particolare i civich sono intervenuti dopo segnalazioni di abitanti della Circoscrizione 8 che lamentavano la presenza di clienti all’interno di una discoteca. All’interno c’erano circa 260 persone assembrate, intente a ballare e senza mascherina. Il locale, che già a dicembre era stato chiuso perchè non rispettava i limiti di capienza è stato chiuso e multato per il mancato rispetto delle norme anti-Covid. Stessa sorte per un bar della Circoscrizione 6, più volte segnalato dai cittadini per il disturbo della quiete pubblica: qui gli agenti hanno trovato una dipendente senza mascherina e senza green ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 24 gennaio 2022) Interventipolizia municipale questo fine settimana a Torino che hanno portato a multe e chiusure per il mandato rispetto delle norme anti-Covid. Nella notte di venerdì in particolare i civich sono intervenuti dopo segnalazioni di abitantiCircoscrizione 8 che lamentavano la presenza di clienti all’interno di una discoteca. All’interno c’erano circa 260 persone assembrate, intente a ballare e senza mascherina. Il locale, che già a dicembre era stato chiuso perchè non rispettava i limiti di capienza è stato chiuso e multato per il mancato rispetto delle norme anti-Covid. Stessa sorte per un barCircoscrizione 6, più volte segnalato dai cittadini per il disturboquiete pubblica: qui gli agenti hanno trovato una dipendente senza mascherina e senza...

