(Di lunedì 24 gennaio 2022) Nello sviluppo della, inizia a sentirsi l'esigenza di una prima regolamentazione di legge, soprattutto in questo momento di sviluppo dove non sono rari i problemi tecnici e i ...

Advertising

zazoomblog : Al Mureden: Guida autonoma ed etica tema di grande interesse - #Mureden: #Guida #autonoma #etica -

Ultime Notizie dalla rete : Mureden Guida

Motorbox

Nello sviluppo dellaautonoma, inizia a sentirsi l'esigenza di una prima regolamentazione di legge, soprattutto in ... Enrico Al, docente di Diritto Civile e di Product Safety, Product ......di Milano si sono detti comunque certi che grazie all'intelligenza artificiale e alla... 'Sono proiezioni scientifiche' ha assicurato da parte sua il professore Al, sottolineando che la ...Grazie a un interessante talk organizzato da Volvo, gli esperti del settore provano a far luce sul futuro delle auto a guida autonoma.La Casa svedese, che sta iniziando i test dell’avveniristico Pilot Ride in California, è in prima fila nel sollecitare una normativa sul tema che è appena agli inizi. E lo ha evidenziato in un talk sh ...