Variante Delta uccide ancora, vittime anziani e no vax (anche 40enni). L'Iss: per loro letalità 33 volte più alta (Di domenica 23 gennaio 2022) Nell'ultima settimana in Italia ci sono stati 2.440 decessi per Covid, in media 349 al giorno. E la maggioranza poteva essere evitata. Purtroppo gli ospedali hanno ancora una quota molto alta di... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 23 gennaio 2022) Nell'ultima settimana in Italia ci sono stati 2.440 decessi per Covid, in media 349 al giorno. E la maggioranza poteva essere evitata. Purtroppo gli ospedali hannouna quota moltodi...

Advertising

ItaTvfan : @kidstu Chiedo scusa di #terzadose che hanno preso la variante delta i morti quanti sono? Non dico della #Omicron… - freskofrenki : RT @gufolibero: @Outpost_360 @freskofrenki @Miky77Coni @lucatelese Ma la maggior parte dei morti degli ultimi mesi viene dalla variante Del… - Nonnadinano : RT @Miti_Vigliero: Variante Delta uccide ancora, vittime anziani e no vax (anche 40enni). L'Iss: per loro letalità 33 volte più alta https:… - Robbetta : RT @Miti_Vigliero: Variante Delta uccide ancora, vittime anziani e no vax (anche 40enni). L'Iss: per loro letalità 33 volte più alta https:… - Miti_Vigliero : Variante Delta uccide ancora, vittime anziani e no vax (anche 40enni). L'Iss: per loro letalità 33 volte più alta -