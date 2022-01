Traffico Roma del 23-01-2022 ore 15:30 (Di domenica 23 gennaio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione pochi gli spostamenti in queste ore sulla rete viaria della capitale scorrevole il Traffico sul Raccordo in città fino alle 18 lavori di potatura in via Pini a via Greppi con transito a senso unico alternato E bravi chiusure a intermittenza trasporto pubblico per lavori sulla via Flaminia all’altezza di Piazzale della Marina sospesa per l’intera giornata di oggi la linea due modifiche anche per la linea tram 19 limitata a Valle Giulia ATV bus navetta 219 quest’ultima nel tratto Piazza Risorgimento Valle Giulia dettagli di queste di altre note sul sito Roma punto luceverde.it Un saluto da Valerio penna un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di domenica 23 gennaio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione pochi gli spostamenti in queste ore sulla rete viaria della capitale scorrevole ilsul Raccordo in città fino alle 18 lavori di potatura in via Pini a via Greppi con transito a senso unico alternato E bravi chiusure a intermittenza trasporto pubblico per lavori sulla via Flaminia all’altezza di Piazzale della Marina sospesa per l’intera giornata di oggi la linea due modifiche anche per la linea tram 19 limitata a Valle Giulia ATV bus navetta 219 quest’ultima nel tratto Piazza Risorgimento Valle Giulia dettagli di queste di altre note sul sitopunto luceverde.it Un saluto da Valerio penna un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Advertising

_Carabinieri_ : Roma: 27 persone arrestate dai #Carabinieri a conclusione di 3 anni di indagine su 2 gruppi criminali italo-albanes… - rotaruchristina : RT @rep_roma: Omicron svuota Roma, metro deserte e traffico zero: la città degli invisibili [aggiornamento delle 15:17] - trinchelino : RT @rep_roma: Omicron svuota Roma, metro deserte e traffico zero: la città degli invisibili [aggiornamento delle 15:17] - laura110579 : @rep_roma Un traffico oggi al centro, come al solito - rep_roma : Omicron svuota Roma, metro deserte e traffico zero: la città degli invisibili [aggiornamento delle 15:17]… -