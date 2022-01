Traffico Roma del 23-01-2022 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 23 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto resta nel complesso scorrevole ilsulla rete viaria della capitale lavori di potatura fino alle 18 di oggi lungo via Francesco crispigni è in via Leonardo Greppi con transito a senso unico alternato e brevi chiusura intermittenza in pieno svolgimento a Centocelle la manifestazione culturale Ars ludica chiusa per l’intera giornata via dei Cattani tra via dei Glicini e Piazza San Felice da Cantalice modifiche di percorso anche per le linee bus di zona per lavori sulla via Flaminia all’altezza di Piazzale della Marina per l’intera giornata di oggi il servizio della linea tram due modifiche anche per la linea tram 19 attivi in alternativa bus navetta ancora alti livelli di smog nella ha le limitazioni anche per oggi per i veicoli più inquinanti fascia verde fermo vicino alle 20:30 moto e ...