Quirinale, Conte: “Il ritiro di Berlusconi è un passo avanti” (Di domenica 23 gennaio 2022) ROMA – “Lo avevamo affermato in modo chiaro: la candidatura di Silvio Berlusconi era irricevibile. Con il suo ritiro facciamo un passo avanti e cominciamo un serio confronto tra le forze politiche per offrire al Paese una figura di alto profilo, autorevole, ampiamente condivisa”. Lo scrive sul suo account Twitter il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 23 gennaio 2022) ROMA – “Lo avevamo affermato in modo chiaro: la candidatura di Silvioera irricevibile. Con il suofacciamo une cominciamo un serio confronto tra le forze politiche per offrire al Paese una figura di alto profilo, autorevole, ampiamente condivisa”. Lo scrive sul suo account Twitter il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe. L'articolo L'Opinionista.

