Oroscopo: le Stelle di Velvet (Di domenica 23 gennaio 2022) Come ogni sabato l’Oroscopo delle Stelle di Velvet analizza i transiti più importanti dal 24 al 30 gennaio del 2022. Questa settimana sono due i protagonisti: Marte e Mercurio. Entrambi entreranno in Capricorno, e ciò significa buone notizie in arrivo per tutti i segni di terra e non solo. Ora per scoprire i dettagli come ogni settimana, cercare … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 23 gennaio 2022) Come ogni sabato l’delledianalizza i transiti più importanti dal 24 al 30 gennaio del 2022. Questa settimana sono due i protagonisti: Marte e Mercurio. Entrambi entreranno in Capricorno, e ciò significa buone notizie in arrivo per tutti i segni di terra e non solo. Ora per scoprire i dettagli come ogni settimana, cercare … L'articolo proviene daGossip.

Advertising

vogue_italia : * Oroscopo del Giorno * Scoprite cosa vi riservano le stelle oggi… L'oroscopo giornaliero è online su - CorriereCitta : Oroscopo Branko 24 gennaio 2022: cosa dicono le stelle per la giornata di oggi - infoitcultura : Oroscopo di Branko 12 gennaio: mercoledì alle stelle, ecco per chi - AstrOroscopo : LA CLASSIFICA STELLINE DI OGGI, DOMENICA 23 GENNAIO! Qui l’oroscopo settimanale: - primi sei segni--->… - PrimaStampa_eu : Oroscopo di domenica 23 gennaio: segno per segno. Cosa ci riservano le stelle per le prossime ore? Scopriamolo insi… -