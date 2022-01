Messa in tv domenica 23 gennaio | programma | orari | canale e diretta streaming

(Di domenica 23 gennaio 2022) Il, glie le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di23. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Alle ore 10:55, verrà traslainsu Rai Uno. Presente anche lasu Rai Play. Su5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, consulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19.invece sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale ...

vaticannews_it : #23gennaio #PapaFrancesco: “Dio è vicino e si vuole prendere cura di me, di te, di tutti. E lo fa con la sua Parola… - vaticannews_it : #23gennaio #PapaFrancesco: “La Parola di Dio ci cambia. Ci invita a uscire allo scoperto. Ci esorta ad agire, a uni… - vaticannews_it : #23gennaio #PapaFrancesco :“La Parola abbatte i falsi idoli, nutre e rinnova la fede: rimettiamola al centro della… - sleekat_ : Domenica mattina h.10:30 c’è chi va a messa e chi ‘pane, salame e prosecco’. Io non vado a messa. - suorconsiglia : @gferrero71 Qui sole brillante, ma sole freddo intenso. Pochi i fedeli alla prima Messa questa mattina. Buona Domenica! ???? -

Occorreva proporre delle traslitterazioni: essendo stataper iscritto da noi missionari la ...È LA NEWSLETTER DI ASIANEWS DEDICATA ALLE COMUNITA' CRISTIANE DELL'ASIA VUOI RICEVERLA OGNI...Dopo ladi questa mattina,, nel Santuario della Beata Vergine delle Grazie ne sarà celebrata in sua memoria anche un'altra domani, lunedì 24, alle 18 nella Chiesa del Castello di ...Dove vedere in diretta tv la Santa Messa di oggi domenica 23 gennaio su TV2000. Canale, quando inizia, orario e streaming."Quanto dolore sentiamo nel vedere fratelli e sorelle nostri morire sul mare perché non li lasciano sbarcare. E questo, alcuni in nome di Dio!". Lo ha detto papa Francesco in un passaggio 'a braccio' ...