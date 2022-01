Advertising

fisco24_info : Icon acquisisce impianti risalita Sestrieres per 90 mln: Dai suoi attuali azionisti Pubbli-Gest e Abc -

Ultime Notizie dalla rete : Icon acquisisce

ANSA Nuova Europa

Passaggio di proprietà per uno dei più grandi comprensori sciistici delle Alpi. ll fondoInfrastructure Partners V, gestito daInfrastructrue Llp, ha raggiunto l'accordo per l'acquisizione del 100% della Sestrieres dai suoi attuali azionisti Pubbli - Gest Spa e Abc srl. L'operazione vale 90 milioni. Sestrieres è la ...Abloh è considerato un creativo a tutto tondo tanto che nel 2021 Lvmh, a cui fa capo il brand del monogramma,il 60% anche di Off - White. Ma a parte l'acquisizione il ruolo del designer ...(ANSA) - TORINO, 23 GEN - Passaggio di proprietà per uno dei più grandi comprensori sciistici delle Alpi. ll fondo Icon Infrastructure Partners V, gestito da Icon Infrastructrue Llp, ha raggiunto l'ac ...Ci mancava la transizione ecologica armata. Eppure nel gioco grande del greenwashing, ecologismo di facciata utile per non perdere le posizioni acquisite e per non dover fare i conti con un mercato de ...