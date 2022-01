Gelo in Abruzzo | - 19 | 2 ai Piani di Pezza

Advertising

ManciniSimona24 : RT @lloucin: Dopotutto, tornerà sempre a splendere il sole.... E sarà così dolce e caldo che scioglierà ogni gelo. Buongiorno a tutti Con… - Ciffrato : RT @MatteoIammarino: #Abruzzo #Molise #tradizioni #vitavissuta #salsiccia #inverno A #Gennaio, come da tradizione, quando il freddo si f… - MatteoIammarino : #Abruzzo #Molise #tradizioni #vitavissuta #salsiccia #inverno A #Gennaio, come da tradizione, quando il freddo s… -

Ultime Notizie dalla rete : Gelo Abruzzo

ANSA Nuova Europa

Torna ilin, con temperature minime molto rigide: ai Piani di Pezza, a quota 1.430 metri, la scorsa notte è stata registrata la minima di - 19,2 gradi. I rilevamenti sono segnalati dalla rete di ...Read More Meteo Meteo,e brutto tempo sul Bel paese: ecco dove 22 Gennaio 2022 L'Italia si ...2022 Altre due regioni in zona gialla (Puglia e Sardegna) e 4 regioni in zona arancione (, ...Torna il gelo in Abruzzo, con temperature minime molto rigide. La temperatura più rigida è stata registrata a Piani di Pezza, a quota 1.430 metri, la scorsa notte con una minima di -19,2 gradi. I rile ...Torna il gelo in Abruzzo, con temperature minime molto rigide: ai Piani di Pezza, a quota 1.430 metri, la scorsa notte è stata registrata la minima di -19,2 gradi. (ANSA) ...