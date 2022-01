Garavaglia “Su turismo comunicazione ossessiva | impariamo dall’estero”

(Di domenica 23 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Su oltre 36 mila italiani andati all’estero attraverso i corridoi creati, solo 204 sono risultati positivi da ottobre a oggi, sono meno dello 0,6%. Sono certo che il ministro Speranza aprirà altri corridoi ma si deve andare comunque verso nuove aperture nel settore dei viaggi”. Lo ha detto, in un’intervista al quotidiano La Stampa, il ministro delMassimo. “In alcuni Paesi dell’Ue “si sta andando verso una fase di allentamento delle misure” e il “comitato consultivo dell’Oms chiede di eliminare o alleggerire i divieti di traffico internazionale perchè non forniscono valore aggiunto e continuano a contribuire allo stress economico e sociale. Sostiene che le restrizioni non hanno limitato la diffusione della variante, anzi. Quindi, da questo punto di vista, non servono”.Sull’utilizzo del super green pass, tra ...

Viaggi, novità all'orizzonte in tempo di pandemia visto che l'ordinanza che frena il turismo in Italia, sia in entrata sia in uscita, scade tra otto giorni. Al ...
L'ordinanza che frena il turismo in Italia, sia in entrata sia in uscita, scade tra otto giorni: prevede che chiunque entri nel nostro Paese, anche se proviene da altre Nazioni della ...