Covid oggi Fvg, 2.994 contagi e 2 morti: bollettino 23 gennaio (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.994 i nuovi contagi da coronavirus oggi 23 gennaio 2022 in Friuli Venezia Giulia, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 2 decessi. Nel dettaglio, oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.448 tamponi molecolari sono stati rilevati 766 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 14,06%. Sono inoltre 13.139 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 2.228 casi (16,96%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 38 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti ammontano a 450. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia d’età ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.994 i nuovida coronavirus232022 in Friuli Venezia Giulia, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Si registrano altri 2 decessi. Nel dettaglio,in Friuli Venezia Giulia su 5.448 tamponi molecolari sono stati rilevati 766 nuovi, con una percentuale di positività del 14,06%. Sono inoltre 13.139 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 2.228 casi (16,96%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 38 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti ammontano a 450. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia d’età ...

Advertising

TgLa7 : ??#Covid: oggi 171.263 casi e 333 morti ?? - SkyTG24 : #Covid19, news. Ricoveri in calo in Italia. Per no vax rischio morte 33 volte più alto. LIVE - ladyonorato : Oggi su @LaVeritaWeb importante pezzo sulla crisi del sistema sanitario, dovuta non ai “novacse” o pazienti Covid m… - Nathan21266182 : RT @GuidoCrosetto: La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione per @FontanaPres dall’accusa di auto riciclaggio. Quando venne ipotizzat… - infoitinterno : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 23 gennaio -