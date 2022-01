Berrettini-Monfils in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2022 (Di domenica 23 gennaio 2022) Matteo Berrettini affronterà Gael Monfils al terzo turno degli Australian Open 2022, imperdibile evento valevole per lo Slam sul cemento indoor aussie. Dopo la vittoria al cardiopalma contro Carlos Alcaraz, Matteo si è ripetuto contro un altro spagnolo, Pablo Carreno Busta, risolvendo però la pratica in tre set. X il punteggio del match, che ha visto l’azzurro scagliare aces a ripetizione ed imporsi dopo x. Grazie a questa vittoria, Berrettini è diventato il primo italiano di sempre a raggiungere i quarti di finale in tutti e quattro gli slam. Il giocatore romano darà ora l’assalto alla semifinale nel match contro Monfils, contro cui è avanti 2-0 nei precedenti. TABELLONE MONTEPREMI QUALIFICAZIONI MONTEPREMI Australian ... Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) Matteoaffronterà Gaelal terzo turno degli, imperdibile evento valevole per lo Slam sul cemento indoor aussie. Dopo la vittoria al cardiopalma contro Carlos Alcaraz, Matteo si è ripetuto contro un altro spagnolo, Pablo Carreno Busta, risolvendo però la pratica in tre set. X il punteggio del match, che ha visto l’azzurro scagliare aces a ripetizione ed imporsi dopo x. Grazie a questa vittoria,è diventato il primo italiano di sempre a raggiungere i quarti di finale in tutti e quattro gli slam. Il giocatore romano darà ora l’assalto alla semifinale nel match contro, contro cui è avanti 2-0 nei precedenti. TABELLONE MONTEPREMI QUALIFICAZIONI MONTEPREMI...

