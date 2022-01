A che ora gareggia Sofia Goggia nel superG di oggi a Cortina? Programma 23 gennaio, canale tv, streaming (Di domenica 23 gennaio 2022) Sofia Goggia disputerà il superG di Cortina d’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. La gara, in Programma domenica 23 gennaio (ore 11.45), vedrà la partecipazione della bergamasca, che andrà a caccia della doppietta sulla pista Olimpia delle Tofane. Dopo il trionfo ottenuto sabato in discesa libera, l’azzurra punterà al bis per allungare nella classifica di specialità e per avvicinarsi a Mikaela Shiffrin nella graduatoria generale. LA DIRETTA LIVE DEL superG FEMMINILE DI Cortina DALLE 11.45 LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA DI KITZBUEHEL DALLE 13.30 La bergamasca, in stagione già capace di vincere due superG, ha scelto il pettorale numero 13. La gara scatterà alle ore 11.45, dunque la nostra ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022)disputerà ildid’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. La gara, indomenica 23(ore 11.45), vedrà la partecipazione della bergamasca, che andrà a caccia della doppietta sulla pista Olimpia delle Tofane. Dopo il trionfo ottenuto sabato in discesa libera, l’azzurra punterà al bis per allungare nella classifica di specialità e per avvicinarsi a Mikaela Shiffrin nella graduatoria generale. LA DIRETTA LIVE DELFEMMINILE DIDALLE 11.45 LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA DI KITZBUEHEL DALLE 13.30 La bergamasca, in stagione già capace di vincere due, ha scelto il pettorale numero 13. La gara scatterà alle ore 11.45, dunque la nostra ...

