The Voice Senior, il televoto va in tilt. Caos negli studi Rai (Di sabato 22 gennaio 2022) La finale del talent di Rai Uno ha avuto un epilogo inatteso. Il sistema di televoto è collassato e in diretta il direttore di rete, Coletta, si è scusato con il tg per lo sforamento Leggi su ilgiornale (Di sabato 22 gennaio 2022) La finale del talent di Rai Uno ha avuto un epilogo inatteso. Il sistema diè collassato e in diretta il direttore di rete, Coletta, si è scusato con il tg per lo sforamento

Advertising

LoredanaBerte : Grazie a tutti per questa seconda incredibile stagione di The Voice Senior?? Complimenti a @_GigiDAlessio_ e Annibal… - RaiPlay : Annibale Giannarelli è il vincitore della seconda edizione di #TheVoiceSenior ?? La puntata finale è disponibile qui… - Santa30718193 : @bubinoblog Non c'era dubbio the voice tutta la vita ,la bellezza della musica è l eleganza della conduttrice non c… - zazoomblog : Da emigrante in Australia a trionfatore di un talent a 73 anni: Annibale Giannarelli è il vincitore di “The Voice S… - tella_vale : Solo io ho fatto caso che the voice Trevisan , quando le princess e Nathalie parlavano con Sophie,le ha appositamen… -