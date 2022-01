The Voice Senior, Annibale Giannarelli è il vincitore della seconda edizione (Di sabato 22 gennaio 2022) Dopo un percorso durato qualche settimana, fatto di blind audition e altre sfide che hanno condotto i concorrenti in finale, The Voice Senior è giunto al termine anche di questa seconda edizione. Al timone dello show anche quest’anno c’è stata l’amata Antonella Clerici che ha saputo ancora una volta alzare l’asticella dello share e ottenere … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 22 gennaio 2022) Dopo un percorso durato qualche settimana, fatto di blind audition e altre sfide che hanno condotto i concorrenti in finale, Theè giunto al termine anche di questa. Al timone dello show anche quest’anno c’è stata l’amata Antonella Clerici che ha saputo ancora una volta alzare l’asticella dello share e ottenere … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

