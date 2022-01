Taranto | tenta una rapina e spara a due poliziotti che lo inseguono | uno è in codice rosso Arrestato 42enne

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 gennaio 2022) Due agenti della Questura disono stati feriti con alcuni colpi di pistola da un uomo a bordo di un’auto che stavano inseguendo. Uno deiè stato ferito in modo più lieve alla mano, l’altro è stato colpito al costato. Entrambi (uno di loro in) sono stati trasportati da ambulanze del 118 all’ospedale Santissima Annunziata. Anche se il secondo è in condizioni più critiche non è – riferiscono i sindacati – in pericolo di vita. L’uomo che hato hato la fuga a piedi ma è stato bloccato edopo un centinaio di metri. Il conflitto a fuoco è avvenuto in viale Magna Grecia, all’altezza di un bar, davanti a numerosi passanti. I colpi di pistola hanno infranto il parabrezza e il finestrino lato guida dell’auto di servizio dei ...