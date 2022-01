Sparatoria | MP | “Pene esemplari altrimenti è guerra persa in partenza”

Leggi su tarantinitime

(Di sabato 22 gennaio 2022) “Siamo abituati a lottare con tutte le nostre forze la criminalità comune e organizzata, non basta catturare gli autori dei crimini se questi poi si avvantaggiano di cavilli ed escamotage vari per essere rimessi in libertà, questo demotiva la nostra professionalità e indebolisce l’autorevolezza e l’indispensabilità del nostro lavoro. I cittadini devono avere la certezza nei confronti dei criminali didi severe senza sconti di pena specialmente per chi aggredisce le fasce più deboli o le forze dell’ordine proposte all’ordine e alla sicurezza di ogni cittadino. Gli organi di informazione giocano un ruolo fondamentale allorquando nel nostro sistema democratico non funziona. Gli intellettuali del nostro paese ci aiutino ad uscire da questa frustrazione. Consentiteci un plauso ai nostri colleghi feriti da un balordo che stava rubando un’autovettura e ai colleghi che ...