Serie B 2021/2022: il Pordenone la vince al 90esimo, contro il Perugia è 0-1

Gara non troppo emozionante a Perugia tra il Perugia e il Pordenone. Difese quadrate, portieri attenti e attaccanti poco precisi. Il risultato si sblocca solo al 90', con un gol di un difensore: Bassoli, gara che finisce 0-1. Perugia che perde una grande occasione per rilanciarsi in zona playoff, rimanendo al decimo posto, a -4 proprio dai posti in questione. Pordenone che invece riesce a smuovere un minimo la sua classifica, rimanendo al penultimo posto, ma a -1 dal Crotone diciottesimo.

PRIMO TEMPO – Gara che parte abbastanza con entrambe le squadre che provano da lontano, senza però centrare le porte difese dai portieri. Ammonito Gavazzi per il Pordenone e Lisi nel Perugia. Si va negli spogliatoi sullo 0-0.

