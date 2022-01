Quirinale, Berlusconi fa un passo indietro e rinuncia alla candidatura (Di sabato 22 gennaio 2022) Al via il vertice di centrodestra sul tema del Quirinale. Collegati via Zoom i leader di Lega, Fdi e Fi, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi da Arcore. Con loro i leader centristi, a partire da Lorenzo Cesa (Udc), Maurizio Lupi (Nci), Luigi Brugnaro (Ci) e Giovanni Toti (Cambiamo). Ancora non ho deciso… Silvio Berlusconi non si smentisce e con la sua imprevedibilità continua a tenere sulla corda tutti sul Colle, non solo gli alleati Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Da Arcore fa di tutto per ‘condurre lui le danze’. Prima fa sapere (accade ieri) che non verrà a Roma per il vertice di centrodestra convocato da Matteo Salvini per le 16 di oggi ma lo seguirà da remoto, poi annuncia ‘l’acquisto’ della senatrice renziana Antonia Volo e dell’ex M5S Saverio De Bonis ora al Misto di palazzo Madama, rilanciando l’operazione ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 22 gennaio 2022) Al via il vertice di centrodestra sul tema del. Collegati via Zoom i leader di Lega, Fdi e Fi, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvioda Arcore. Con loro i leader centristi, a partire da Lorenzo Cesa (Udc), Maurizio Lupi (Nci), Luigi Brugnaro (Ci) e Giovanni Toti (Cambiamo). Ancora non ho deciso… Silvionon si smentisce e con la sua imprevedibilità continua a tenere sulla corda tutti sul Colle, non solo gli alleati Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Da Arcore fa di tutto per ‘condurre lui le danze’. Prima fa sapere (accade ieri) che non verrà a Roma per il vertice di centrodestra convocato da Matteo Salvini per le 16 di oggi ma lo seguirà da remoto, poi annuncia ‘l’acquisto’ della senatrice renziana Antonia Volo e dell’ex M5S Saverio De Bonis ora al Misto di palazzo Madama, rilanciando l’operazione ...

