Napoli, Lozano: “Giochiamo per lo scudetto, siamo più forti dell’Inter” (Di sabato 22 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiHirving Lozano, attaccante del Napoli, ha parlato in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ della voglia di vincere lo scudetto in maglia azzurra: “Primo. Giochiamo per lo scudetto, non a nascondino. Il campionato è ancora lungo. Ma siamo forti e dobbiamo guardare più in alto possibile, anche se Inter e Milan che vanno veloci. Noi possiamo reggere il confronto con l’Inter, anzi siamo più forti. Giocatore per giocatore, uomo per uomo: qui il valore è più alto”. Covid e infortuni – “Gli infortuni ci hanno penalizzato. Il Covid, e io so bene cosa significa, ci ha messi al tappeto. Ma siamo ripartiti e possiamo infastidire tutti. Questo virus ha condizionato il ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 22 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiHirving, attaccante del, ha parlato in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ della voglia di vincere loin maglia azzurra: “Primo.per lo, non a nascondino. Il campionato è ancora lungo. Mae dobbiamo guardare più in alto possibile, anche se Inter e Milan che vanno veloci. Noi posreggere il confronto con l’Inter, anzipiù. Giocatore per giocatore, uomo per uomo: qui il valore è più alto”. Covid e infortuni – “Gli infortuni ci hanno penalizzato. Il Covid, e io so bene cosa significa, ci ha messi al tappeto. Maripartiti e posinfastidire tutti. Questo virus ha condizionato il ...

