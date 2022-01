Matteo Berrettini può superare Rublev e diventare n.6 del mondo. Dove deve arrivare agli Australian Open

(Di sabato 22 gennaio 2022) Si è completato il terzo turno degli2022 di tennis: dopo la vittoria die la successiva sconfitta del russo Andreypotrebbero iniziare a cambiare gli equilibri nella top ten. In caso di successoottavi l’azzurro, infatti, battendo lo spagnolo Pablo Carreno Busta, scavalcherebbe il russo. Chi difende i punti del torneo giocato nel 2020 li scarterà il 31 gennaio 2022, al contrario, chi difende i punti conquistati nel 2021, quando glisi sono giocati a febbraio, li scarterà il 21 febbraio, potendo accumulare punteggio per tre settimane in più rispettoaltri. Infine va ricordato che in questo periodo di transizione chi scarterà i punti degli...

Commenta per primo Dopo, anche Jannik Sinner si qualifica per gli ottavi di finale all' Australian Open di tennis.Dopo aver battuto Carlos Alcaraz, in un combattutissimo match della durata di 4 ore e mezza,giocherà gli ottavi di finale agli Australian Open: domenica 23, alle 11:00 circa, di fronte a lui ci sarà Carreno Busta. Guarda gli Australian Open su Discovery+ (Attiva ora).Si è completato il terzo turno degli Australian Open 2022 di tennis: dopo la vittoria di Matteo Berrettini e la successiva sconfitta del russo Andrey Rublev potrebbero iniziare a cambiare gli equilibr ...Matteo Berrettini affronta domenica Pablo Carreno Busta negli ottavi di finale agli Australian Open. Tra i due non ci sono precedenti. Il match, in programma come secondo dalle 9 di mattina sulla Rod ...