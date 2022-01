Giulia De Lellis | la sua sul GF Vip | “Sono scioccata”

Advertising

TelevisandTrash : RT @scetticosutodo: Io sono un bimbo di Giulia de lellis #GFvip - zazoomblog : Giulia De Lellis spunta nel piatto in cui ha mangiato: “Sono scioccata..” - #Giulia #Lellis #spunta #piatto - Paolaromagnoli4 : RT @scetticosutodo: Io sono un bimbo di Giulia de lellis #GFvip - Gio55981465 : RT @Mattiabuonocore: Giulia De Lellis la tocca piano #gfvip - scetticosutodo : Io sono un bimbo di Giulia de lellis #GFvip -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis

Io Donna

L'ultima critica volta al programma condotto da Alfonso Signorini arriva proprio da una ex gieffina,De. La 26enne, ormai influencer di successo, ha risposto ad una domanda posta da un ...Dedopo aver partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip ne ha preso abbondantemente le distanze. L'influencer, in queste ore, ha svelato cosa ne pensa del reality show ...Sempre molto attiva sui social, Giulia De Lellis ha detto la sua su uno dei programmi che attualmente sta facendo discutere. Si tratta del GF Vip che quest’anno è giunto alla sesta edizione e che sta ...Nonostante le dinamiche del Gf Vip continuino a incuriosire milioni di telespettatori e i dati di share ne sono la prova, il reality non piace a tutti. A non apprezzare la piega che il ...