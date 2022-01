Genoa | Blessin | «Credo nella salvezza | ci sono ancora tanti punti»

(Di sabato 22 gennaio 2022) L’allenatore delha parlato dopo la partita contro l’Udinese Alexander, neo allenatore del, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita pareggiata 0-0 contro l’Udinese.– «Abbiamo 15 partite da giocare, ci. Cida conquistare e l’importante che la squadra creda in sé. Ora non dobbiamo dire che è stata una partita spettacolare. E’ stata buona, questa è la direzione giusta. Continuiamo a lavorare durante la pausa con la stessa intensità e la stessa mentalità. C’èmolto lavoro da fare e la strada è lunga». SCHEMA – «Lo schema giusto c’è quando si vince. La struttura è sempre uguale, indipendentemente dallo ...

GenoaCFC : ?????? Il primo allenamento e le prime parole di mister #Blessin da allenatore del Genoa ?? - pisto_gol : Gen-Udi 0:0 Il nuovo Genoa di Blessin non sfonda il muro friulano: nonostante una prova di grande impegno e coraggi… - GenoaCFC : ???? Alexander #Blessin è il nuovo allenatore del Genoa. Benvenuto mister! ??

GENOVA - Il nuovodiritrova gioco ed entusiasmo ma non la vittoria casalinga che manca ormai da tredici turni. Al Ferraris i rossoblù non vanno oltre lo 0 - 0 contro l'Udinese di Cioffi che non entra mai ...Queste le dichiarazioni del neo tecnico del, Alexander, dopo il pareggio a reti inviolate contro l'Udinese al Ferraris. Ora c'è la sosta per lavorare: "Dobbiamo migliorare in fase di ...GENOVA - Esordio con un pareggio per Alexander Blessin sulla panchina del Genoa. Un punto che può servire per il morale ma poco per la classifica. "Oggi era importante ripartire dopo il 6-0 subito nel ...Il tecnico: "Salvezza? Ci sono ancora 15 partite da giocare e tanti punti da conquistare, l'importante è che la squadra ci creda" ...