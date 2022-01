Fratelli d’Italia: “Non vogliamo Draghi al Quirinale” (Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Noi non vogliamo Draghi al Quirinale”. E’ quanto avrebbe detto Ignazio La Russa, intervenendo al vertice di centrodestra, dopo l’annuncio del forfait di Silvio Berlusconi, che rinuncia alla candidatura a presidente della Repubblica. “E’ ingeneroso dire che non ce la facciamo pur avendo i numeri”, ha poi detto tornando sul nome di Silvio Berlusconi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Noi nonal”. E’ quanto avrebbe detto Ignazio La Russa, intervenendo al vertice di centrodestra, dopo l’annuncio del forfait di Silvio Berlusconi, che rinuncia alla candidatura a presidente della Repubblica. “E’ ingeneroso dire che non ce la facciamo pur avendo i numeri”, ha poi detto tornando sul nome di Silvio Berlusconi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

