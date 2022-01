Ciclocross | nell’X2O Trofee si impongono Laurens Sweeck e Lucinda Brand

Leggi su oasport

(Di sabato 22 gennaio 2022) Nuova tappa per l’X2Odi, la sesta della stagione, andata in scena in quel di Hamme. In gara prima le donne e poi gli uomini, con al femminile il trionfo di, mentre al maschile quello di. L’olandese della Baloise Trek Lions, campionessa del mondo in carica, è riuscita a staccare e a battere Shirin Van Anrooij (Baloise Trek Lions) e Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal). A completare la top-5 Annemarie Worst (777) e Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Fenix) per un quintetto tutto di marca olandese. Tra gli uomini è tornato ad alzare le braccia al cieloche si è sbarazzato nello sprint finale del connazionale Toon Aerts (Baloise Trek Lions). Completa il podio Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal). Da sottolineare ...