Borghi dei borghi, l'allarme di Uncem: in gioco un miliardo di euro, soldi che fanno gola (Di sabato 22 gennaio 2022) Afferma Bussone: "Leggo con sorpresa che Archistar di fama mondiale passerebbero volentieri dal grattacielo di Singapore, o dalle nuove Porte di Milano, ai borghi d'Italia. 1 miliardo di euro fa gola,... Leggi su ossola24 (Di sabato 22 gennaio 2022) Afferma Bussone: "Leggo con sorpresa che Archistar di fama mondiale passerebbero volentieri dal grattacielo di Singapore, o dalle nuove Porte di Milano, aid'Italia. 1difa,...

Advertising

borghi_claudio : Chissà se dopo che lo dice pure la CDC almeno si mette la parola fine ai dubbi sul fatto che l'immunità naturale si… - borghi_claudio : @CT_ildissidente Ma che vuole da me? Un dpcm non lo vota il parlamento e nemmeno il governo. Il parlamento vota i d… - borghi_claudio : @istsupsan @claudiocerasa Ma mi state pigliando in giro? Ci sono due dati diversi di due milioni e mezzo su sei, fa… - robulga : @borghi_claudio AVVISO AI PARTITI. Non eleggete Draghi PDR. Finora potete sostenere che la responsabilità dei reati… - isNews_it : Progetto pilota “Attrattività dei borghi”, approvato Avviso per Comuni molisani - -