Avvistamento a Bolognetta | un aereo o un Ufo?

(Di sabato 22 gennaio 2022) Tra ascoltato e non visto, analizziamo tutto quel che sappiamo dell’di(PA) che ha fatto molto scalpore sulla stampa. Quando la televisione si occupa dell’di un oggetto volante che non si identifica subito, spesso (ma non sempre) si scatena un battage mediatico che di eco in eco si trasforma in qualcosa di roboante, ma che poi, a cercare bene, si sgonfia. Il testimone, Alessandro, si presenta il 15 gennaio nella trasmissione della Rai “Italia sì”, dove racconta di aver visto insieme alla compagna e filmato il giorno prima a, in provincia di Palermo, uno strano oggetto con scia, che all’inizio pensava fosse una meteora, ma che poi ha visto comportarsi diversamente, ovvero impegnato a manovrare, curvare e tornare indietro come un. La cosa sarebbe ...