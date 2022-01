Alex contro Delia: “Non fare la santa, il nostro è un amore libero” (Di sabato 22 gennaio 2022) Nella puntata del Grande Fratello Vip trasmessa venerdì 21 gennaio, Alex Belli è entrato nella casa per avere un confronto con Delia Duran e Soleil Sorge. Prima, però, ha parlato con Alfonso Signorini e gli ha spiegato di non comprendere come mai la moglie voglia lasciarlo solo perché i fan hanno mandato un aereo dedicato ai “Solex“ “Ci sono rimasto male perché non si può decidere di lasciare una persona sulla base di un aereo dei fan. Ho delle cose da dire a Delia e spero di lasciarle nel cuore un po’ di tranquillità e di pace. Io ho sempre avuto le idee chiare, se voi non le avete forse è perché parliamo di un amore che non può essere inscatolato”. Alfonso Signorini, prima di permettere l’incontro tra i tre, ha rimarcato un episodio che ha fatto soffrire Delia Duran. Sulla casa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 22 gennaio 2022) Nella puntata del Grande Fratello Vip trasmessa venerdì 21 gennaio,Belli è entrato nella casa per avere un confronto conDuran e Soleil Sorge. Prima, però, ha parlato con Alfonso Signorini e gli ha spiegato di non comprendere come mai la moglie voglia lasciarlo solo perché i fan hanno mandato un aereo dedicato ai “Solex“ “Ci sono rimasto male perché non si può decidere di lasciare una persona sulla base di un aereo dei fan. Ho delle cose da dire ae spero di lasciarle nel cuore un po’ di tranquillità e di pace. Io ho sempre avuto le idee chiare, se voi non le avete forse è perché parliamo di unche non può essere inscatolato”. Alfonso Signorini, prima di permettere l’intra i tre, ha rimarcato un episodio che ha fatto soffrireDuran. Sulla casa ...

Advertising

FiorinoLuca : Jannik #Sinner su Alex De Minaur 'Giocare con il pubblico contro? Vediamo come va. Non sarà semplice, ma proverò a… - DBalcanio : Soleil ha deposto MOMENTANEAMENTE l' ascia di guerra contro Delia per due motivi ha visto ieri che Alex ha preso p… - ColettiMrosaria : Soleil sta sparando più minchia oggi con Kabir che in 4 mesi nella casa. Si aspettava che stavolta Alex scegliesse… - Anitrammarty : Abbiamo pensato di fare un'unica playlist (con il permesso delle famiglie) con le canzoni di #Alex e #Luigi e organ… - MariaDiBari17 : Perché Sonia Bruganelli è sempre d'accordo con Alex Belli?Lo fa' per andare contro Adriana Volpe?Sempre così critic… -