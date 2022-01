Alessandro Baricco | “Ho la leucemia”

(Di sabato 22 gennaio 2022) Lo scrittoreha postato un messaggio shock sulla sua salute. “Ehm, c’è una notizia da dare e questa volta la devo proprio dare io, personalmente. Non è un granché, vi avverto. Quel che è successo è che cinque mesi fa mi hanno diagnosticato unamielomonocitica cronica. Ci sono rimasto male, ma nemmeno poi tanto, dai. Quando hai una malattia del genere la cosa migliore che puoi fare è sottoporti a un trapianto di cellule staminali del sangue, cosa che farò tra un paio di giorni (be’, non è così semplice, ci stiamo lavorando da mesi, è un lavoro di pazienza). A donarmi le cellule staminali sarà mia sorella Enrica, donna che ai miei occhi era già piuttosto speciale prima di questa avventura, figuriamoci adesso. Molto altro non mi verrebbe da aggiungere. Forse, ecco, mi va ancora di dire che percepisco ogni ...

repubblica : Alessandro Baricco pubblica sui social foto dall'ospedale: 'Ho un tumore, devo curarmi'

Con questa immagine, lo scrittore Alessandro Baricco sceglie di annunciare nella tarda mattinata di sabato 22 gennaio, sui suoi account social, di essere malato e di doversi sottoporre a un delicato trapianto. Comincia così il post su Facebook Alessandro Baricco, accompagnato dall'immagine di un computer e Il Circolo Pickwick di Charles Dickens accanto a un letto d'ospedale.