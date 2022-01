Zona arancione: le Regioni che rischiano il cambio di colore e l’introduzione di nuove restrizioni (Di venerdì 21 gennaio 2022) 4 Regioni intravedono il passaggio alla Zona arancione, un cambio di colore che potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore all’esito del consueto monitoraggio Iss sull’andamento di contagi e ricoveri. A decidere la partita sull’eventuale introduzione di nuove restrizioni per frenare il Coronavirus saranno i tassi di occupazione in ospedale, sia nelle terapie intensive sia nei reparti ordinari. Intanto non si placa il pressing dei governatori per arrivare a una modifica nel sistema dei colori. Zona arancione: le Regioni che rischiano il cambio di colore Nelle prossime ore, secondo quanto riportato da Adnkronos, 4 Regioni italiane potrebbero ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 21 gennaio 2022) 4intravedono il passaggio alla, undiche potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore all’esito del consueto monitoraggio Iss sull’andamento di contagi e ricoveri. A decidere la partita sull’eventuale introduzione diper frenare il Coronavirus saranno i tassi di occupazione in ospedale, sia nelle terapie intensive sia nei reparti ordinari. Intanto non si placa il pressing dei governatori per arrivare a una modifica nel sistema dei colori.: lecheildiNelle prossime ore, secondo quanto riportato da Adnkronos, 4italiane potrebbero ...

Advertising

Adnkronos : Attesa per oggi la firma del premier al #Dpcm con la lista dei negozi dove non sarà obbligatorio avere il… - fanpage : Il presidente della Fondazione Gimbe attacca le Regioni, che vogliono cambiare il sistema di conteggio dei positivi… - News24_it : Covid, colori Regioni dal 24 gennaio: Abruzzo, Friuli, Piemonte e Sicilia verso arancione - Sky Tg24 - infoitinterno : Covid. Raggiunto il picco in Sicilia. Ma si va in zona arancione - 672Cilia : #aMettere sul fuoco un venerdì in zona arancione, un buon caffè. Buon venerdì a tt????? -