“Voi siete dei talebani!”: delirio totale, Maurizio Belpietro perde completamente il controllo [VIDEO] (Di venerdì 21 gennaio 2022) Momenti di vero delirio quelli vissuti da Maurizio Belpietro ieri in diretta a Dritto e Rovescio. La discussione è degenerata, caos totale Maurizio Belpietro perde il controllo, rabbia in diretta (Screen da Twitter)I talk show serali sono ormai quasi monopolizzati da un unico tema: la pandemia. Il virus Sars-CoV-2 e i suoi molteplici danni a livello sanitario ed economico, infatti, sono stati al centro della puntata di ieri di Dritto e Rovescio. Condotto da Paolo del Debbio, ieri sera il talk di rete 4 ha visto confrontarsi Alessandro Cattaneo di Forza Italia con il Direttore de “La Verità”, Maurizio Belpietro. E’ proprio quest’ultimo che, preso dal discorso, è entrato in un vortice di commenti e dichiarazioni davvero ... Leggi su specialmag (Di venerdì 21 gennaio 2022) Momenti di veroquelli vissuti daieri in diretta a Dritto e Rovescio. La discussione è degenerata, caosil, rabbia in diretta (Screen da Twitter)I talk show serali sono ormai quasi monopolizzati da un unico tema: la pandemia. Il virus Sars-CoV-2 e i suoi molteplici danni a livello sanitario ed economico, infatti, sono stati al centro della puntata di ieri di Dritto e Rovescio. Condotto da Paolo del Debbio, ieri sera il talk di rete 4 ha visto confrontarsi Alessandro Cattaneo di Forza Italia con il Direttore de “La Verità”,. E’ proprio quest’ultimo che, preso dal discorso, è entrato in un vortice di commenti e dichiarazioni davvero ...

Advertising

GiovaQuez : Le persone vaccinate possono donare il sangue, e le sacche prelevate sono utilizzate in questi mesi per le trasfusi… - AlbertoBagnai : ??Imprenditori? Ci siete? Il pericolo non sussiste, diceva Gualtieri nel 2020. Sarei più sicuro se me lo confermaste… - juventusfc : Sappiamo che in ogni momento voi ci siete ???? Buonanotte, bianconeri ??? #JuveUdinese #ForzaJuve - jerico75 : RT @_ItsGiorgia: Ma voi psicologicamente come siete presi? No perché io sono esausta. - MagnaniBruna : RT @Gitro77: Questa la dedico a tutti gli assenti alla votazione, ai 306 ignavi. 'Anche se voi vi credete assolti Siete lo stesso coinvolti' -

Ultime Notizie dalla rete : Voi siete Chittaro e Cottafavi: la cybersecurity sempre più al contempo volano e garante della crescita aziendale e dello sviluppo economico del Paese Andrea e Massimo, voi rappresentate contemporaneamente un'azienda importantissima per la quale la ... Siete d'accordo? Se si o se no, perché ? ANDREA Si ma a patto che il ruolo non si risolva come un ...

ALTRO CHE RUSSIA E UCRAINA, LA VERA GUERRA È UN'ALTRA (di Franco Marino) E improvvisamente voi non mi leggerete più. Ma c'è anche la prospettiva che un giorno, un padre di ... non potrete rivendicare i vostri diritti, per l'ovvia ragione che siete stati i primi a voler ...

Storia della scuola a scuola: su “Voi siete il fuoco” di Vanessa Roghi Minima&Moralia Andrea e Massimo,rappresentate contemporaneamente un'azienda importantissima per la quale la ...d'accordo? Se si o se no, perché ? ANDREA Si ma a patto che il ruolo non si risolva come un ...E improvvisamentenon mi leggerete più. Ma c'è anche la prospettiva che un giorno, un padre di ... non potrete rivendicare i vostri diritti, per l'ovvia ragione chestati i primi a voler ...