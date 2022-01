Video l’Eredità 21 gennaio 2022: Angelo di Roma (Di venerdì 21 gennaio 2022) l’Eredità di venerdì 21 gennaio 2022. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, confermandosi ancora campione del programma, è Angelo di Roma. Angelo è un insegnante di italiano per stranieri. Nel tempo libero pratica arrampicata sportiva e trekking. Al suo terzo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 20.000 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate il Video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A seguire la soluzione del gioco ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 21 gennaio 2022)di venerdì 21. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, confermandosi ancora campione del programma, èdiè un insegnante di italiano per stranieri. Nel tempo libero pratica arrampicata sportiva e trekking. Al suo terzo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 20.000 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A seguire la soluzione del gioco ...

