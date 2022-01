Reddito di cittadinanza, ci risiamo: a Paternò lo percepivano pure i mafiosi arrestati (Di venerdì 21 gennaio 2022) Condannati per reati di mafia, hanno comunque richiesto – e ottenuto – il Reddito di cittadinanza. Talvolta personalmente. L’ennesimo scandalo intorno al sussidio arriva da Paternò, dove i carabinieri hanno denunciato cinque persone, mafiosi o familiari di mafiosi, che lo percepivano indebitamente. Il Reddito di cittadinanza pure a mafiosi arrestati Tra i cinque figura anche un uomo attualmente detenuto, capo e organizzatore del clan “Alleruzzo-Assinnata-Amantea”, articolazione territoriale della famiglia Santapaola-Ercolano di Catania. L’uomo è stato arrestato nell’ambito della recente operazione “Sotto Scacco”, condotta dai carabinieri di Paternò e dalla Dda della Procura etnea ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 21 gennaio 2022) Condannati per reati di mafia, hanno comunque richiesto – e ottenuto – ildi. Talvolta personalmente. L’ennesimo scandalo intorno al sussidio arriva da, dove i carabinieri hanno denunciato cinque persone,o familiari di, che loindebitamente. IldiTra i cinque figura anche un uomo attualmente detenuto, capo e organizzatore del clan “Alleruzzo-Assinnata-Amantea”, articolazione territoriale della famiglia Santapaola-Ercolano di Catania. L’uomo è stato arrestato nell’ambito della recente operazione “Sotto Scacco”, condotta dai carabinieri die dalla Dda della Procura etnea ...

Advertising

GrimoldiPaolo : ?? BASTA REDDITO DI CITTADINANZA! - MediasetTgcom24 : Reddito di cittadinanza, dall'1 febbraio chi è senza Green pass perde il sussidio | In 100mila rischiano l'assegno… - sbonaccini : Un importante accordo, primo in Italia, che permetterà a chi percepisce il Reddito di Cittadinanza di partecipare e… - Angie35613025 : RT @OrtigiaP: Oggi il reddito di cittadinanza domani si Negherà il Greenpass a chi ha cartelle esattoriali pendenti non pagate? A chi pass… - Rosyfree74 : RT @Moonlightshad1: oppure i figli che ce l'hanno coi padri perché un lavoro ce l'hanno e loro no. Oppure i migranti che ci tolgono il lavo… -