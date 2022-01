Quirinale, Fraccaro verso l’espulsione dal Movimento 5 Stelle per aver trattato con Salvini nella corsa al Colle (Di venerdì 21 gennaio 2022) La battaglia per il Quirinale potrebbe aver mietuto la prima vittima politica delle sottili manovre che si stanno svolgendo all’ombra dei palazzi del potere: Riccardo Fraccaro, deputato del Movimento 5 Stelle, sarebbe a rischio espulsione. La “colpa” imputata all’ex ministro del governo Conte I sarebbe di aver intrattenuto rapporti con Matteo Salvini in merito all’elezione del capo dello Stato. In particolare gli si imputa di aver promesso voti sulla candidatura di Giulio Tremonti al Colle. Fraccaro a rischio espulsione dal Movimento 5 Stelle Riccardo Fraccaro vedrebbe l’apertura di un provvedimento di espulsione ai suoi danni per aver ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 21 gennaio 2022) La battaglia per ilpotrebbemietuto la prima vittima politica delle sottili manovre che si stanno svolgendo all’ombra dei palazzi del potere: Riccardo, deputato del, sarebbe a rischio espulsione. La “colpa” imputata all’ex ministro del governo Conte I sarebbe diintrattenuto rapporti con Matteoin merito all’elezione del capo dello Stato. In particolare gli si imputa dipromesso voti sulla candidatura di Giulio Tremonti ala rischio espulsione dalRiccardovedrebbe l’apertura di un provvedimento di espulsione ai suoi danni per...

Advertising

lucianoghelfi : #Quirinale, fra i #M5S scoppia il caso #Fraccaro: è accusato di aver trattato con #Salvini un pacchetto di voti pro… - pengueraffaele : M5s, Fraccaro rischia l’espulsione: avrebbe promesso voti a Salvini per la corsa al Quirinale - AnastasiaLatini : Prima vittima politica delle elezioni per il Presidente della Repubblica sarebbe Riccardo #Fraccaro, ex ministro ac… - MaestroSMorra : Quirinale, Riccardo Fraccaro verso l'espulsione dal M5s: 'Ha promesso 50 voti a Salvini per Tremonti presidente'… - AntonioSassone7 : RT @janavel7: #Quirinale. Al gran mercato delle vacche. L'ex ministro M5s Fraccaro ha trattato con Salvini un pacchetto di voti per Tremont… -