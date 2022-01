No, non è vero (come dice la Meloni) che i no-vax potranno comprare solo beni primari nei supermercati (Di venerdì 21 gennaio 2022) Una lunga campagna e un battage pubblicitario notevole, con tutti i pezzi da novanta in campo, ha caratterizzato il primo pomeriggio di Fratelli d’Italia. Giorgia Meloni ha innescato la miccia dopo l’approvazione del dpcm che elenca i luoghi dove non sarà necessario il green pass per poter entrare o usufruire dei servizi erogati: «Nuovo delirio del governo – ha scritto su Facebook -: senza il green pass si potrà andare al supermercato ma solo per comprare beni primari. Quali siano questi beni primari e quali invece siano superflui lo decide il governo dei migliori insieme alla sua cricca di esperti». Poi, è stata la volta del giornalista Nicola Porro che ha pubblicato un video-editoriale su questa misura che ha già ottenuto migliaia di condivisioni. Insomma, in breve ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 21 gennaio 2022) Una lunga campagna e un battage pubblicitario notevole, con tutti i pezzi da novanta in campo, ha caratterizzato il primo pomeriggio di Fratelli d’Italia. Giorgiaha innescato la miccia dopo l’approvazione del dpcm che elenca i luoghi dove non sarà necessario il green pass per poter entrare o usufruire dei servizi erogati: «Nuovo delirio del governo – ha scritto su Facebook -: senza il green pass si potrà andare al supermercato maper. Quali siano questie quali invece siano superflui lo decide il governo dei migliori insieme alla sua cricca di esperti». Poi, è stata la volta del giornalista Nicola Porro che ha pubblicato un video-editoriale su questa misura che ha già ottenuto migliaia di condivisioni. Insomma, in breve ...

