Netflix ha meno abbonati del previsto (Di venerdì 21 gennaio 2022) Netflix ha registrato 8,28 milioni di nuovi abbonati nel IV trimestre del 2021, meno degli 8,39 milioni stimati dagli analisti di Refinitiv. È quanto riporta l’agenzia di stampa Agi. LEGGI ANCHE –> Net flix aumenta il prezzo dei suoi abbonamenti (per ora solo in Nord America) Pesano le difficoltà della piattaforma pioniera dello streaming di attirare utenti mano mano che le restrizioni anti-Covid si allentano e la concorrenza aumenta. Il gruppo a fine anno ha raggiunto i 221,8 milioni di abbonati, anche in questo caso sotto le stime. Le azioni della società sono crollate del 10% nel trading post-mercato. Netflix ha registrato nel quarto trimestre ricavi per 7,71 miliardi di dollari, in linea con le stime. Netflix ha ora 221,8 milioni di abbonati, poco ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 21 gennaio 2022)ha registrato 8,28 milioni di nuovinel IV trimestre del 2021,degli 8,39 milioni stimati dagli analisti di Refinitiv. È quanto riporta l’agenzia di stampa Agi. LEGGI ANCHE –> Net flix aumenta il prezzo dei suoi abbonamenti (per ora solo in Nord America) Pesano le difficoltà della piattaforma pioniera dello streaming di attirare utenti mano mano che le restrizioni anti-Covid si allentano e la concorrenza aumenta. Il gruppo a fine anno ha raggiunto i 221,8 milioni di, anche in questo caso sotto le stime. Le azioni della società sono crollate del 10% nel trading post-mercato.ha registrato nel quarto trimestre ricavi per 7,71 miliardi di dollari, in linea con le stime.ha ora 221,8 milioni di, poco ...

Advertising

giornalettismo : Netflix ha registrato 8,28 milioni di nuovi abbonati nel IV trimestre del 2021, meno degli 8,39 milioni stimati dag… - andreastoolbox : Netflix fa meno nuovi abbonati del previsto. Ricavi in linea con le aspettative - Il Sole 24 ORE - tupacshakurmofo : RT @sole24ore: Netflix fa meno nuovi abbonati del previsto. Ricavi in linea con le aspettative - sole24ore : Netflix fa meno nuovi abbonati del previsto. Ricavi in linea con le aspettative - Italia_Notizie : Netflix fa meno nuovi abbonati del previsto. Ricavi in linea con le aspettative -